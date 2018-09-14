Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken 'ABD'den Türkiye’ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı' şeklindeki açıklamalarla üreticilerimizin aklını karıştırmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Çallı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada "ABD'den süt ithalatının önü açıldı" yorumları yer aldığını anımsattı.

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken söz konusu ifadelerle üreticilerin aklını karıştırmamak gerektiğini belirten Çallı, Türkiye'nin çiğ süt üretimi açısından dünyada önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti. Çallı, giderek gelişen süt ve süt ürünleri sanayisinin, üreticinin sütünü işleyerek hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına ulaştırdığını aktardı.

Çallı, süt sanayisinin kaliteli üretiminin AB’nin verdiği ihracat onayı ile tescillendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 15’e yakın firmamız AB’den ihracat onayı almış durumdadır. Aynı şekilde ASÜD üyesi olan bazı firmalarımız da yıllardır ABD'ye peynir gibi önemli kalemlerde süt ürünü ihracatı yapmaktadır. Bize düşen süt sektörünün çiftçisiyle sanayicisiyle birlikte çalışarak Türk çiftçisinin ürettiği çiğ sütün kalitesini arttırmak ve çok daha fazla ülkeye ihracat yapmaktır. Bugünlerde medyanın gündeminde olan konu Veteriner Sağlık Sertifikaları hususunda iki ülkenin gereklilikleri görüşüp bir anlaşmaya vardığı şeklinde açıklanabilir. Birçok ülke ile bu şekilde sağlık sertifikaları hususunda anlaşmaya varılmış veya görüşmeler sürmektedir. Görüşmelere devam edilen ülkeye örnek olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni verebiliriz. Sertifika formatları Bakanlığın internet sitesinde görülebilir. Bu durum ABD'nin ülkemize sınırsız ve gümrüksüz bir şekilde süt ve süt ürünü satabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kaldı ki uzlaşıya varılması süt ihalatının yapılacağı değil, yapılabileceği anlamına gelir. Ülkemiz üreticisi süt ürünlerinde gümrük vergileri ve ilgili regülasyon ile korunmaktadır."

