ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

İSTANBUL, (DHA)- ASUS, 2018 Taipei Computex fuarında yeni seri dizüstü bilgisayarlarını ve hepsi bir arada PC’lerini Gal Gadot ile tanıtıyor. ASUS bu işbirliğiyle, yaratıcılık adına ortak bir tutku paylaşarak, dünyanın dört bir yanındaki insanlara herkesin teknolojiyi yaratıcı olarak kullanabileceğini göstermeyi ve ilham vermeyi amaçlıyor.

Taipei Computex'de tanıtılan yeni ZenBook Pro'nun, dokunmatik ekranı uyarlanabilir tasarımlı tam işlevli bir ekrana dönüştürülebilen ve kullanıcılara dizüstü bilgisayarlarıyla etkileşime geçebilecekleri üst düzey performans sunan yenilikçi ScreenPad özelliğini sergileyen ilk ASUS cihazı olduğu belirtiliyor. Oyuncu Gal Gadot ile işbirliği yapan ASUS’un amacı ise dünyanın dört bir yanından insanlara teknolojiyi yaratıcı olarak kullanabileceği konusunda ilham vermek olarak duyuruldu. Daha iyi yazma deneyimi, ergonomik ve uyarlanabilir tasarımı barındıran ErgoLift tasarım ile ASUS, kullanıcılara hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlayan bir dizi yenilik sunuyor. Buna ek olarak, genç yaratıcılar için heyecan verici bir buluş olan VivoBook, beş canlı renk seçeneği ve farklı dokulara sahip yüzey tasarımları ile dikkat çekiyor.