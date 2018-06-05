FİNANS

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

ASUS, 2018 Taipei Computex fuarında yeni seri dizüstü bilgisayarlarını ve hepsi bir arada PC’lerini Gal Gadot ile tanıtıyor.

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

İSTANBUL, (DHA)- ASUS, 2018 Taipei Computex fuarında yeni seri dizüstü bilgisayarlarını ve hepsi bir arada PC’lerini Gal Gadot ile tanıtıyor. ASUS bu işbirliğiyle, yaratıcılık adına ortak bir tutku paylaşarak, dünyanın dört bir yanındaki insanlara herkesin teknolojiyi yaratıcı olarak kullanabileceğini göstermeyi ve ilham vermeyi amaçlıyor.

Taipei Computex'de tanıtılan yeni ZenBook Pro'nun, dokunmatik ekranı uyarlanabilir tasarımlı tam işlevli bir ekrana dönüştürülebilen ve kullanıcılara dizüstü bilgisayarlarıyla etkileşime geçebilecekleri üst düzey performans sunan yenilikçi ScreenPad özelliğini sergileyen ilk ASUS cihazı olduğu belirtiliyor. Oyuncu Gal Gadot ile işbirliği yapan ASUS’un amacı ise dünyanın dört bir yanından insanlara teknolojiyi yaratıcı olarak kullanabileceği konusunda ilham vermek olarak duyuruldu. Daha iyi yazma deneyimi, ergonomik ve uyarlanabilir tasarımı barındıran ErgoLift tasarım ile ASUS, kullanıcılara hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlayan bir dizi yenilik sunuyor. Buna ek olarak, genç yaratıcılar için heyecan verici bir buluş olan VivoBook, beş canlı renk seçeneği ve farklı dokulara sahip yüzey tasarımları ile dikkat çekiyor.

"TEKNOLOJİYİ KULLANMAK İÇİN TEKNOLOJİ KURDU OLMANIZ GEREKMİYOR"

İnsanların teknolojiyi tam anlamıyla kullanabilmek için tam bir teknoloji kurdu olması gerekmediğini belirten Gal Gadot ise “Aslında herkes teknolojiyi yaratıcılık için kullanabilir. ASUS’un ScreenPad’e sahip yeni ZenBook Pro’su sınırsız bir yaratıcılığa teşvik ediyor. Hepimizin içindeki yaratıcılığın açığa çıkmasına katkı sağlayan bir marka ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi.

ASUS Başkan Yardımcısı Eric Chen, “Uluslararası başarı elde ederken kendinden ödün vermeyen Gal, herkes için bir rol model. Herkesin, Gal’ın yaptığı gibi içindeki inanılmazı ortaya çıkartabileceğine inanıyoruz. Kişinin yaratıcılık gücünü ortaya çıkarması için doğru teknoloji yeterli. Bu kapsamda, inanılmazı arama yolculuğumuzda birlikte yola çıkmak için Gal’den daha iyisini düşünemezdik” diye konuştu.

Intel Bilgi İşlem Grup Başkan Yardımcısı Chris Walker, “Intel olarak, inovasyonu insanların en verimli ve yaratıcı hallerini ortaya çıkartacak şekilde yönlendiren uzun dönem iş ortağımız ASUS ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Intel işlemcili, ScreenPad’li ZenBook Pro, bu inovasyon ruhunun vücut bulmuş hali” diyor.

ASUS ve Gal Gadot’un yaratıcılığı nasıl ortaya çıkardıklarına dair ortak vizyonlarına göz atın: "https://youtu.be/hdr8jHI7aIg" Hazırlanan bu video, günümüz kullanıcılarının izlediği yolu işaret etmektedir. Tasarımcıların, bir zamanlar sanat yapmak için ellerinde sadece fırça olduğu günlerden günümüzde sanat eseri elde etmek için ellerinin altında bulunan teknolojiye sahip oldukları belirtilmektedir. Gadot'un ScreenPad’i kullanarak teknolojinin neler üretebileceğini gösterdiği videoyu da inceleyebilirsiniz.

(FOTOĞRAF)

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

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