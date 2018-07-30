FİNANS

Asus Zenfone 5Z n11.com'da satışa açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 14:48 | Son Güncelleme

n11.com'da 3 bin 499 liradan satışa açılan cihaz, çentikli ekranı, Snapdragon 845 işlemcisi ve yapay zeka destekli kamerası ile ön plana çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Asus Zenfone 5Z, n11.com'da 3 bin 499 liradan satışa açıldı.

n11.com'un açıklamasına göre, cihaz, çentikli ekranı, Snapdragon 845 işlemcisi ve yapay zeka destekli kamerası ile ön plana çıkıyor.

Qualcomm'un en gelişmişi 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili Zenfone 5Z, akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. AI Boost teknolojisine sahip Zenfone 5Z, hızlı performans ile batarya ömrünü birleştirerek yüksek performans sağlıyor.

Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan Zenfone 5Z'nin yapay zeka görüntü algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı da sağlıyor.

Şarj oranını dinamik olarak ayarlayarak pil ömrünü maksimum düzeye çıkaran hatta şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip kişisel şarj planı da öneren yapay zeka teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de yepyeni bir deneyim vadediyor.

Qualcomm'un en gelişmişi 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili Zenfone 5Z, akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil ömrüyle "n11.com'da" 3 bin 499 liradan satışa sunuluyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemdeFırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde
“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asus Zenfone 5Z

En Çok Okunan Haberler

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet

Limak Enerji'den, Yapı Kayıt Belgesi alanlara online hizmet

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.