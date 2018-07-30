Asus Zenfone 5Z n11.com'da satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Asus Zenfone 5Z, n11.com'da 3 bin 499 liradan satışa açıldı.

n11.com'un açıklamasına göre, cihaz, çentikli ekranı, Snapdragon 845 işlemcisi ve yapay zeka destekli kamerası ile ön plana çıkıyor.

Qualcomm'un en gelişmişi 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili Zenfone 5Z, akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. AI Boost teknolojisine sahip Zenfone 5Z, hızlı performans ile batarya ömrünü birleştirerek yüksek performans sağlıyor.

Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan Zenfone 5Z'nin yapay zeka görüntü algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı kolayca elde etme imkanı da sağlıyor.

Şarj oranını dinamik olarak ayarlayarak pil ömrünü maksimum düzeye çıkaran hatta şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip kişisel şarj planı da öneren yapay zeka teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de yepyeni bir deneyim vadediyor.

Qualcomm'un en gelişmişi 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili Zenfone 5Z, akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil ömrüyle "n11.com'da" 3 bin 499 liradan satışa sunuluyor.

