FİNANS

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

TEKNOLOJİ dünyasının öncülerinden ASUS, Computex 2018 Fuarı'nda ‘Yılın En İyi Seçimi’, ‘Altın Ödül’ ve Computex d&i ödüllerini kazanan ultra portatif yeni ZenBook S’i tanıttı.

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

İSTANBUL, (DHA)-TEKNOLOJİ dünyasının öncülerinden ASUS, Computex 2018 Fuarı'nda ‘Yılın En İyi Seçimi’, ‘Altın Ödül’ ve Computex d&i ödüllerini kazanan ultra portatif yeni ZenBook S’i tanıttı.

ASUS güçlü performans, kolay taşınabilir ve hareket halinde bile bağlantı gücünü kaybetmeyen Premium 13.3 inç’lik ultra hafif dizüstü bilgisayarı ZenBook S (UX391)’i tanıttı. MIL-STD-810G üstün dayanıklılık standartlarını karşılayan, yenilikçi tasarıma sahip ZenBook S dizüstü bilgisayar, Computex 2018'de Yılın En İyi Seçimi Ödülü, Altın Ödül ve Computex d & i ödülü ile de onurlandırıldı.

ZEN FELSEFESİ'NDEN ESİNLENİLDİ

A4 kağıt boyutunda ultra-ince 12.9mm profili ve 1 kg’lık ultra-hafif, tamamen metal gövdesiyle sofistike bir tasarıma sahip olan ZenBook S, Zen felsefesinden esinlenen metal kaplama ve elmas kesimiyle prestijli bir görünüm ve deneyim sunuyor.

ZenBook S, ergonomik yazı yazma konforu sunmak için klavyeyi otomatik olarak 5,5 dereceye kadar yükselten ve ses performansını artıran yenilikçi ‘ErgoLift’ tasarımına sahip.

8. nesil Intel® Core™ işlemci ve süper hızlı PCIe® x4 SSD ile güçlendirilmiş olan ZenBook S, ayrıca FHD geniş ekranı ile dikkat çekiyor. Tüm gün sürecek bir performans için 13.5 saate kadar batarya ömrü sunan ZenBook S, ultra hızlı bağlantı için, üç USB Type-C™ (USB-C™) bağlantı noktasından ikisi Thunderbolt™ 3'ü destekliyor.

ULTRA HAFİFLİK VE İNCELİĞE SAHİP

12,9 mm inceliğindeki tamamen metal gövdesi ve 1 kg ağırlığı ile her çantaya kolayca sığabilen yeni ZenBook S, özellikle seyahat severlerin ve günlük yaşamında da sürekli yolda ve seyahat halinde olanların favorisi olmaya aday. NanoEdge ince çerçeveli ekranı ve tasarımında kullanılan premium malzemeleri ZenBook S’i hem kiloda hem de boyutta oldukça hafifleterek, benzersiz bir taşınabilirlik vaat ediyor.

Seçkin ve sofistike tasarımının yanı sıra güvenilirlik ve en zor koşullara dayanıklılık için MIL-STD 810G askeri standartlarını karşılayan ZenBook S, sıcaklık, nem dahil olmak üzere zorlu şartlarda kullanım için oldukça zorlu testlere tabii tutuluyor. ZenBook S ayrıca ASUS’un endüstri tarafından belirlenen standartları da aşan, kendi testlerinden de başarıyla geçen bir model olmasıyla da ön plana çıkıyor.

YÜKSEK KONFOR İÇİN TASARLANDI

ASUS’un yenilikçi tasarımı ErgoLift , klavye açıldığında kasanın alt tarafına daha fazla hava akışı sağlayan önemli bir alan açıklığı oluşturuyor. Bu geliştirilmiş havalandırma sistemi, ZenBook S’nin ağır yük altında bile ısınmasını engelliyor.

ZenBook S’in ErgoLift tasarımı sayesinde sunduğu bir diğer avantaj ise mükemmel bir ses deneyimi. Ergolift tasarımının yarattığı ekstra alan, ZenBook S’in güçlü Harmon Kardon ses sisteminin en iyi şekilde çalışmasına olanak sağlayarak, gelişmiş bas özellikleriyle daha net bir ses sunuyor.

TÜM GÜN GÜÇLÜ PERFORMANS

Herhangi bir karışıklığa geçit vermeden işleri olabildiğince çabuk ve verimli bir şekilde yapmak üzere tasarlanan ZenBook S, 1TB kapasiteli PCIe® 3.0 x4 SSD hafızası, 8. nesil Intel® Core ™ i7 işlemcisiyle kullanıcıların yüksek performansın keyfini çıkarmasını sağlıyor. Sürekli maksimum performans için ZenBook S, önceki tasarımlara göre yüzde 40 performans artışı sağlayan son teknoloji ürünü bileşenleri içeren güncel bir soğutma sistemi kullanıyor. Bu da bir önceki ZenBook modeline göre yüzde 13.4 daha fazla hava dolaşımı sağlayan 3D eğimli gelişmiş bir aerodinamik yapı anlamına geliyor. Bu soğutma sistemi ile ZenBook S, önceki ZenBook modellerine göre 5 ° C'ye kadar daha soğuk çalışıyor.

ZenBook S’in 5.9 mm’lik çerçeve genişliği ise daha da etkileyici görseller için yüzde 85 ekran / gövde oranını sağlayarak, benzersiz bir görünüm sunuyor. Zenbook S, 49 dakika içinde hızlı şarj teknolojisi ile yüzde 60 batarya kapasitesine ulaşıyor ve 13,5 saat kadar süren yüksek kapasiteli batarya kullanıyor.Zenbook S prestijli deniz mavisi ve zarif koyu kırmızı renk seçenekleriyle seçili Teknosa mağazalarında teknosa.com.tr ve tr.store.asus.com sitesi üzerinden tüketicilerle buluşacak.

(FOTOĞRAF)

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook SASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook SASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

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