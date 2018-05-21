Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 7,8 ve ithalat yüzde 5,9 arttı. Her iki verinin beklentilerin altında kalmasına karşın ithalattaki artış oranı ile piyasa öngörüleri arasındaki makasın daha açık olması, dış ticaret fazlasına pozitif yansıdı. Böylece piyasada 455,3 milyar yen düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen dış ticaret fazlası, nisanda 626 milyar yen oldu.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 23.000 puanı aşarken, günü de yüzde 0,3 artışla 23.002,37 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Son dönemde 3.150-3.200 puan dar bandında seyreden Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bu trendini yukarı yönlü kırarken, kapanışa doğru yüzde 0,5 primle 3.210,64 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.465,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 31.328,79 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.673,74 puanda seyrediyor.

