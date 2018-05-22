Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarının tatil olduğu günde Hindistan hariç negatif bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan süpermarket satışlarının nisanda yıllık yüzde 1,2 gerilemesi sonrası Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,18 azalışla 22.960,34 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 111 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Güney Kore ve Hong Kong'da resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günde, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 azalışla 3.212,52 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 yükselişle 34.680,74 puanda seyrediyor.

