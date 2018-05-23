Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, nisanda makine aksamı siparişleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22 arttı. Pozitif veriye karşın Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi, ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı.

Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,2 azalarak günü 22.689,74 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kaybederek 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.200 puanın üzerinde tutunamamasının ardından düşüşünü hızlandırırken, kapanışa yakın yüzde 0,9 gerileyerek 3.185,40 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.474,3 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.586,41 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 30.923,60 puanda seyrediyor.

