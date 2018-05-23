FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, nisanda makine aksamı siparişleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22 arttı. Pozitif veriye karşın Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi, ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yarattı.

Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,2 azalarak günü 22.689,74 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kaybederek 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.200 puanın üzerinde tutunamamasının ardından düşüşünü hızlandırırken, kapanışa yakın yüzde 0,9 gerileyerek 3.185,40 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.474,3 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.586,41 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 30.923,60 puanda seyrediyor.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Dünya Bankası iki farklı proje ile Türkiye'ye 1 milyar dolarlık krediyi onayladıDünya Bankası iki farklı proje ile Türkiye'ye 1 milyar dolarlık krediyi onayladı
TÜBİSAD: E-ticaret hacmi 2017 yılında yüzde 37 büyüdüTÜBİSAD: E-ticaret hacmi 2017 yılında yüzde 37 büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Bankası iki farklı proje ile Türkiye'ye 1 milyar dolarlık krediyi onayladı

Dünya Bankası iki farklı proje ile Türkiye'ye 1 milyar dolarlık krediyi onayladı

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi 2017 yılında yüzde 37 büyüdü

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi 2017 yılında yüzde 37 büyüdü

MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

MMO / Tataroğlu: Denetimsiz lunaparklar tehlike saçıyor

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

KKTC Başbakanı Erhürman: TL yerine farklı para birimi ihtimali masada

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

Muratbey peynirleri Avrupa'ya ilk ürünleri gönderdi

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.