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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdiğini bildirmesinin ardından ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik azaldı.

Çin tarafından da ABD ile ticaret fazlasının kesin bir rakama düşürülmesinin taahhüt edilmediği açıklamasının gelmesi, Asya borsalarında satış baskısını artırdı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,11 düşüşle 22.437,01 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5'lik değer kaybı ile 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.150 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,4'lük düşüşle 3.155,2 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.466,3 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 30.611,2 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi Asya borsalarından pozitif ayrışarak yüzde 0,5 artışla 34.505,2 puanda seyrediyor.

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