Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya tarafında Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ederken, bugün azalan risk iştahı ile borsalar karışık seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.500 puanın altına inmesi sonrasında gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü yüzde 0,06 artışla 22.450,79 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 109,4 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 3.137,28 puana kadar gerilemesi sonrasında, kapanışa yakın yüzde 0,3 azalarak 3.144,39 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.460,55 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 30.612,15 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 34.849,94 puanda bulunuyor.
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