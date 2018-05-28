Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden Japonya'da Nikkei endeksi yeni haftaya yükselişle başladı. Endeks, yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanın üzerini görürken, kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,1 artışla 22.481,09 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 109,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin ile ABD arasında geçen hafta yapılan açıklamaların ticaret savaşı endişelerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıması sonrasında Şanghay bileşik endeksi 4 haftalık yükselişini sonlandırarak geçen hafta yüzde 1,6 değer kaybetti. Şanghay bileşik endeksi yeni haftaya da düşüşle başlarken, kapanışa yakın yüzde 0,3'lük gerilemeyle 3.132,3 puanda bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.478,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 30.759,98 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.107,35 puanda bulunuyor.

