Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da nisan ayı işsizlik oranının yüzde 2,5 ile piyasa beklentileri doğrultusunda açıklanmasına karşın Nikkei 225 endeksi, negatif seyrederek günü yüzde 0,6 düşüşle 22.358,43 puandan tamamladı. Endeksteki düşüşte, yenin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine baskı yaratması ve 22.500 puan destek seviyesinin altına inilmesi sonrası yoğunlaşan satışlar etkili oldu.

Dolar/yen paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 109 seviyesinin altına inmesinin ardından yüzde 0,5 değer kaybıyla 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüşünü 5'inci işlem gününe taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,3 azalışla 3.124,5 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.460,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 30.594,32 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 primle 35.205,96 puanda seyrediyor.

