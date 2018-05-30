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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

İtalya'daki siyasi belirsizlikler, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı endişelerinin artması ve Avrupa ekonomisinde güç kaybına ilişkin tedirginlikler küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Öte yandan, Japonya'da perakende satışlar nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarken, tüketici güven endeksi mayısta 0,1 puan azalarak 43,8 seviyesine geriledi.

Söz konusu gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 17 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 1,5 azalışla 22.018,52 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise dünkü gerilemesine bugün de devam ederken, yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.051,88 puanla 1 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kapanışa yakın yüzde 2 düşüşle 3.059,5 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.409,03 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 34.811,12 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 gerilemeyle 30.036,95 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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