Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, nisanda sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarken, bu rakam yüzde 3,6'lık piyasa beklentisinin altında kaldı. Buna karşın ülkede inşaat sektöründeki duruma ilişkin önemli ipucu veren konut başlangıçları ile inşaat siparişleri, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Söz konusu gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,83 artışla 22.201,82 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 51,9'a yükseldi. İmalat sektöründe iyileşmeye işaret eden veri sonrası Şanghay bileşik endeksi, 6 günlük düşüşüne son vererek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.100 puanı test etti. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 1,8 değer kazanarak 3.096,6 puanda dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.420,3 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 30.346,64 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 35.055,72 puanda seyrediyor.

