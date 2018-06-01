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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 52,8'e yükseldi.

Sektörde güçlenmeye işaret eden veriye karşın küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle gün boyu dalgalı bir seyir izleyen Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 0,14 azalışla 22.171,35 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise pozitif veri sonrası analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 109 seviyesini aşarken, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,3'lük değer kazancıyla 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Caixin tarafından açıklanan imalat sanayi PMI'nın, mayısta önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 51,1'e gerilemesinin ardından Şanghay bileşik endeksi, dünkü kazanımlarının tamamını geri verdi. Endeks, en düşük 3.059,8 puanı görmesi sonrası kapanışa yakın yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 3.061,82 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.439,68 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 30.412,65 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle 35.315,57 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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