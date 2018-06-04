Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalarda artan risk iştahının yanı sıra yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerine alım getirmesi sınrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi hızlı yükseldi. Söz konusu gelişmelerle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanı test eden endeks, günü de yüzde 1,4 artışla 22.475,94 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.
Geçen hafta oldukça dalgalı bir seyir izlenen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yeni haftaya yükselişle başlarken, kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.092,21 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.447,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 30.932,23 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,04'lük kazançla 35.241,03 puanda seyrediyor.
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