Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, bölgede açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da hizmet sektörü PMI, mayısta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 51'e geriledi. Açıklanan veri sonrası yenin dolar karşısında güçlendiği görülürken, bu durum Nikkei 225 endeksindeki kazanımların sınırlı kalmasına yol açtı.

Gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,3 artışla 22.539,54 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de mayıs bileşik PMI 52,3 ile önceki aya göre değişim göstermezken, Şanghay bileşik endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.100 puanı aşması sonrası kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 3.107,72 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.453,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 31.150,57 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 34.967,22 puanda bulunuyor.

