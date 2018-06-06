Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 30 Mayıs'ta 22.000 puanın altına inmesinin ardından başlayan yükselişine bugün de devam etti. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanın üzerinde kapanış gerçekleştiren endeks, bugün de yüzde 0,4'lük yükselişle 22.625,73 puandan tamamlandı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 110 sınırının hemen altından işlem görüyor.

Analistler, Nikkei 225 endeksi için 22.500 puanın destek konumuna geldiğine işaret ederek, endeksteki yükselişin devamı için bugün 110 sınırını test eden dolar/yen paritesinin seyrinin belirleyici olacağını kaydetti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yaklaşık bir haftadır süren yükseliş, ABD ile ticaret savaşına yönelik endişelerin artmasıyla yerini düşüşe bıraktı. Endeks, gün içinde 3.116,6 puana kadar yükselse de kapanışa yakın kazanımlarını geri vererek yüzde 0,1 azaldı ve 3.111,3 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 35.096,36 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 31.247,54 puanda seyrederken, Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

