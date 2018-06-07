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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Son dönemde yükseliş trendinden bulunan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmeye rağmen bugün de alış ağırlıklı seyretti. Endeks, en yüksek 22.856,37 puanı görürken, günü de yüzde 0,9 artışla 22.823,26 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 110 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.128,72 puanla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, kapanışa yakın yüzde 0,5 azalışla 3.120,46 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.470,58 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 31.469,33 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,1 primle 35.552,62 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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