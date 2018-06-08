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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan revize verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 daraldı. Ülke ekonomisinin beklentilerin üzerinde daraldığına işaret eden veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 22.694,5 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 109,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de mayısta ihracat yüzde 12,6 ve ithalat yüzde 26 artış kaydetti. İthalatın beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dış ticaret fazlası 24,9 milyar dolarla 32,6 milyar dolarlık piyasa öngörüsünün altında kaldı. Veriler sonrasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4'lük sert düşüşle 3.067,15 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.451,58 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 30.894,4 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 gerilemeyle 35.288,21 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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