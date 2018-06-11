Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da makine aksamı siparişleri, mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 arttı. Piyasada, söz konusu verinin yüzde 22'lik artış kaydetmesi bekleniyordu. Beklentilerin altında kalan veriye karşın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 yükselişle günü 22.804,04 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 110 sınırının hemen altında dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,8 ile piyasa beklentileri doğrultusunda arttı. Bu dönemde Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 4,1 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,9 azalarak 3.040,66 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 primle 2.468,52 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 31.027,80 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükselişle 35.603,90 puanda bulunuyor.

