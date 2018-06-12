Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, mayısta Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,7 arttı. Halihazırda düşük enflasyonla mücadele eden ülkede, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen ÜFE verilerinin ardından Nikkei 225 endeksi yükseliş kaydetti.

Nikkei 225 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 23.000 puanın üzerini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,3 artışla 22.878,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3 günlük düşüşün ardından bugün yükselişe geçerken, kapanışa yakın yüzde 0,8 primle 3.075,5 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 35.655,04 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 31.171,62 puanda seyrederken, negatif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1'lik düşüşle 2.468,88 puanda bulunuyor.

