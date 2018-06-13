Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 23.000 puanı test etmesi sonrasında, bugün bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve kazançlarının bir kısmını geri verdi. Endeks, bugün en yüksek 22.993,26 puanı görmesinin ardından günü de yüzde 0,4 artışla 22.966,38 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 3.071,5 ve en düşük 3.053,6 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 düşüş kaydederek 3.061,3 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 35.822,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 30.923,88 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

