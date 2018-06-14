İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gitmesinin ardından azalan risk iştahıyla geriledi.

Japonya'da açıklanan sanayi üretim verisinin yüzde 2,6 artmasına karşın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,99 azalışla günü 22.738,61 puandan tamamladı.

Çin'de sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin beklentilere yakın artış kaydetmesine karşın azalan risk iştahı ile gerileyen Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,4 kayıpla 3.037,92 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,78 değer kaybıyla 2.424,89 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 azalışla 35.528,59 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,14 kayıpla 30.373,43 puanda bulunuyor.

Analistler, Fed'in 2018 ve 2019 faiz artışlarının daha hızla olabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve yarınki Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

