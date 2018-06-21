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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü yükselişine bugün de devam ederek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 22.500 puanı aştı. Endeks, en yüksek 22.782 puanı görmesi sonrasında günü de yüzde 0,6 artışla 22.693,04 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Ticaret savaşı endişeleriyle hafta başından bu yana sert düşüş yaşanan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.900 puan desteğinin de altına inerken, kapanışa yakın yüzde 1,1 kayıpla 2.882,73 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 azalışla 2.339,06 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 29.347,03 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 35.493,05 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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