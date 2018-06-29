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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, hafta geneline yayılan satışlar, bugün yerini yükselişe bıraktı.

Hafta boyunca ticaret savaşına ilişkin endişeler, Japon yenine olan talebin artması ve negatif verilerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlenen Asya borsalarında, bugün yükseliş yaşandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ülkede işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 2,2'ye gerilemesi ve sanayi üretiminin beklentilerden iyi gelmesi sonrası haftayı yüzde 0,2 artışla 22.304,51 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.800 puanın üzerine çıkmasının ardından artan alımlarla kapanışa yakın yüzde 2,1 değer kazandı ve 2.847,4 puana ulaştı. Buna karşın, pazartesi gününden itibaren yaşanan düşüşlerin etkisiyle haftayı yüzde 1,4'lük azalışla tamamlayan endeks, art arda 6. haftayı da kayıpla tamamlamış oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 35.320,80 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.326,13 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 28.927,74 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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