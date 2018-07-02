FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3'e yakın değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Geçen haftalardaki sert düşüşlerine bugün de devam eden Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2 Mart 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kapanışa doğru yüzde 3'e yakın değer kaybederek 2.763,08 puan oldu.

Japonya'da büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi, yılın ikinci çeyreğinde önceki seviyesine kıyasla 3 puan azalarak 21'e geriledi. Ülkede haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 0,1 puan azalarak 53'e düştü.

Beklentilerin altında kalan verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 azalarak 21.811,93 puandan kapandı. Yatay bir seyir izlenen dolar/yen paritesi ise 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 35.195,55 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 düşüşle 2.271,54 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Antalya turizminde haziran rekoruAntalya turizminde haziran rekoru
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecekSandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İTO: Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

İTO: Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

Antalya turizminde haziran rekoru

Antalya turizminde haziran rekoru

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

Batı Akdeniz cari açığı yendi

Batı Akdeniz cari açığı yendi

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.