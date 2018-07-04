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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da haziran ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 0,4 puan artarak 51,4'e yükselmesine karşın, yendeki güçlenmenin etkisiyle Nikkei 225 endeksi satış baskısı altında kaldı.

Nikkei 225 endeksi 0,31 azalışla 21.717,04 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 0,2 değer kaybıyla 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de haziranda hizmet sektörü PMI önceki aya göre 1,0 puan artarak 53,9'a yükseldi. Pozitif veriye karşın son dönemde sert düşüşlerin yaşandığı Şanghay bileşik endeksi, gerilemesini sürdürdü ve kapanışa yakın yüzde 1 kayıpla 2.759,13 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.265,46 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 28.228,72 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 35.459,7 puanda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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