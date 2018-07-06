Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ticaret savaşı endişelerine karşın artan küresel risk iştahı ile pozitif bir seyir izlendi.

ABD, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına bugün itibarıyla resmen başladı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin'in tarifelerine misilleme yapması halinde ülkeye 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatı vermesi nedeniyle Çin'den gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında olacağı belirtiliyor.

Ticaret savaşı endişelerine karşın artan küresel risk iştahı ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün yüzde 1,12 artarak günü 21.788,14 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,49 değer kazancıyla 2.746,90 puana çıktı.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 artışla 35.684,47 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 yükselişle 28.260,27 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,68 değer kazancıyla 2.272,87 puanda seyrediyor.

