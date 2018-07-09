Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da mayısta cari işlemler fazlası 1,94 trilyon yen, dış ticaret açığı ise 303,8 milyar yen düzeyinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinden iyi gelen pozitif veriler sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak günü 22.052,18 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise 110,5 seviyelerinde dengelenirken, cuma günkü kapanış seviyesine kıyasla yatay bir seyir izliyor.

Haziran başından itibaren sert düşüşlerin yaşandığı Şanghay bileşik endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde hızlı yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.800 puanı aştı. Endeks, gün içinde son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 2,5'lik kazançla 2.815,1 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 35.883,98 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 28.708,56 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 primle 2.285,80 puanda seyrediyor.

