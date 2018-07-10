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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçerken, bugün de yukarı yönlü seyrine devam etti ve günü yüzde 0,7 artışla 22.196,89 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 111,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla Üretici Fiyatları Endeksi yüzde 4,7 ve Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 1,9 arttı. Veriler sonrası Şanghay bileşik endeksi 2.800,62-2.828,49 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın yüzde 0,5 düşüşle 2.800,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 36.166,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 28.721,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.293,51 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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