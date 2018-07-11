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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, haziranda Üretici Fiyatları Endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artış kaydederek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Öte yandan ülkede mayıs çekirdek makine siparişleri ise yıllık yüzde 16,5 yükseldi. Beklentiler söz konusu verinin yüzde 10,9 artması yönündeydi.

Açıklanan veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 22.000 puanın altına inerken, günü de yüzde 1,2 azalışla 21.932,21 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise dün 111,4'e kadar yükselmesinin ardından bugün 111'in hemen üzerinde yatay seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3 günlük yükselişin ardından bugün sert düştü. Endeks, 2.800 destek seviyesinin altına inmesinin ardından artan satış baskısıyla 2.758,91 puana kadar gerilerken, kapanışa yakın yüzde 2,6 düşüşle 2.754,72 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 36.221,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 28.178,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.281,32 puanda bulunuyor.

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