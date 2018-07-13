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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü yükselişini bugün de sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanı aştı ve günü yüzde 1,9 primle 22.597,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 112,6 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre ihracatın yıllık bazda beklentileri aşması ve ithalattaki artışın ise öngörülerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi değer kaybetti. Endeks, en düşük 2.818,85 puana kadar gerilemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,3 azalarak 2.825,54 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.609,15 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.310,90 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 primle 28.553,90 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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