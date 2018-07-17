Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin, ABD yönetiminin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne getirdiği yüzde 10 ilave gümrük vergisine karşı, dün Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) itiraz başvurusunda bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomik büyümeye yönelik tahminlerini değiştirmemesine karşın, ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan gerilimin, küresel ekonomiyi rayından çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Gelişmelere ilave olarak Çin'de dün açıklanan ikinci çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalması da ülke pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Şanghay bileşik endeksi dünkü gerilemesine bugün de devam ederken, kapanışa yakın yüzde 1,2'lik sert düşüşle 2.779,8 puanda bulunuyor.

Dün tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün 22.832,22 puanla bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,4 artışla 22.697,36 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 112,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.376,97 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 28.196,3 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.298,55 puanda bulunuyor.

