Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını eleştirmesinin ardından dolar endeksi güç kaybederken, bu durum Japon yenine olan talebin artmasını beraberinde getirdi. Öte yanan Çin yuanındaki değer kayıplarının sürmesi ülke merkez bankasının ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı beklentilerini güçlendirdi.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 2.800 puanı aşarken kapanışa yakın yüzde 1,8 artarak 2.822,5 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,3 azalışla 22.697,88 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 112,4 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 36.524,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 28.181,29 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.288,97 puanda seyrediyor.
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