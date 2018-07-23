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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına yönelik eleştirileri dolar endeksini baskı altında bırakırken, Çin'e 500 milyar dolarlık gümrük vergisi getirebileceğine ilişkin açıklamaları ticaret savaşı endişelerini artırdı.

Dolardaki düşüşün etkisiyle yene olan talep artarken, bu durum Japonya'da pay piyasalarında satışı beraberinde getirdi. Gelişmeler sonrasında Nikkei 225 endeksi 22.341,87 puanla son bir haftanın en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 1,3 değer kaybederek 22.396,99 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 gerilemeyle 110,96 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ticaret savaşı tedirginliklerine karşın, 2.863,57 puanla bir ayın en yüksek seviyesine ulaşması sonrasında kapanışa yakın yüzde 1,1 artarak 2.859,54 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.548,39 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.269,31 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 28.222,92 puanda cuma günkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

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Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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