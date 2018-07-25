Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ticaret gerilimine ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izleniyor.

Ticaret savaşına ilişkin tedirginliklerle yuandaki zayıflamanın sürdüğü görülürken, dolar/yuan paritesi dün 6,8253 ile 27 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum karşısında Çin hükümetinin mali tedbirlerle ekonomik büyümeyi destekleyeceği beklentileri de arttı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.912,31 puanla bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybederek 2.898,09 puan oldu. Dolar/yuan paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 6,7858 seviyelerinde dengelendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.645,66 puana kadar yükselmesi sonrası gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verirken, günü yüzde 0,5 primle 22.614,25 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,1-111,4 dar bandında yatay bir seyir izliyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.851,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 28.854,01 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 2.274,26 puanda bulunuyor.

