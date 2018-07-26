Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Çin ve Japonya'nın resmi para birimlerinde volatilitenin artmasının etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşmalarıyla dolar endeksi düşüşe geçerken, dolar karşısında güçlenen Japon yeni Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı. Çin tarafında ise ticaret gerilimine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, yuandaki kayıpların derinleşmesini beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,1 değer kaybederek günü 22.586,87 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 110,645 ile 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'da Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 düşüşle 2.881,3 puana gerilerken, dolar/yuan paritesi 6,78 seviyelerine yükselmesinin ardından 6,77'nin üzerinde denge buldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 37.003,68 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.287,62 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 28.634,32 puanda seyrediyor.

