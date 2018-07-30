Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) piyasalar açısından kritik para politikası toplantısı bugün başladı. Kararların yarın açıklanacağı toplantıda, bankanın getiri eğrisi kontrollü parasal genişleme politikası ve faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyon öngörülerinde aşağı yönlü revizyon gelebileceği öngörülüyor.

Öte yandan bugün Japonya'da haziran perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Piyasa beklentilerinin hafif altında kalan veriler sonrasında dolar/yen paritesi 111,1 seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla günü 22.545,46 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,3 düşüşle 2.875,60 puanda bulunurken, dolar/yuan paritesi 6,8397 ile Haziran 2017'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.369,06 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 28.561,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.293,32 puanda seyrediyor.

