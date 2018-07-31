Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları sonrasında karışık bir seyir izlendi.

BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etti. Banka ayrıca, varlık alımlarının daha esnek uygulanmasına dair bir dizi para politikası ayarlamasına gitti. Bu kapsamda BoJ, Topix ilişkili ETF alım miktarını 2,7 trilyon yenden 4,2 trilyon yene çıkardı.

Kararlar sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04 artarak günü 22.553,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 111,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 primle 2.873,41 puanda bulunurken, dolar/yuna paritesi son dönemdeki yükselişini sürdürerek yüzde 0,2 artışla 6,8267 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 37.394,0 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 28.597,5 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.295,3 puanda seyrediyor.

