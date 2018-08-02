Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin tekrar artmasıyla sert düşüşler görüldü.
ABD yönetimi yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltti. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle getirilecek yüzde 10'luk tarife oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini bildirdi.
ABD tarafından alınan bu tarife kararının ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 2 düşüşle 2.768,02 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 1,03 kayıpla 22.512,53 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,60 değer kaybıyla 2.270,20 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 düşüşle 37.267,40 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,16 kayıpla 27.728,19 puanda seyrediyor.
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