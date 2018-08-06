Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 22.507,32 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ABD'nin İran yatırımları ve Çin'le ticaretine ilişkin adımlarının tedirginliği ile düşüş eğiliminde hareket etti. Endeks, kapanışa yakın yüzde 1,09 kayıpla 2.710,71 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 37.427,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 yükselişle 27.716,83 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde ise 0,05 düşüşle 2.286,50 puanda seyrediyor.

