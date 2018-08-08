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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret fazlası ise 177 milyar yuana geriledi.

Verilerin ardından satış ağırlıklı bir seyir izleyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 2.751,65 puanda bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 22.644,31 puandan tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 artışla 37.830,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 primle 28.281,16 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 2.300,67 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları piyasalar

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