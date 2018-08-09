İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Japonya hariç pozitif seyretti.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Veri sonrası devam eden küresel risk iştahı pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin sürmesini sağlarken Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 2.795,06 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 22.598,39 puandan tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 artışla 38.037,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,18 primle 28.688,12 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak 2.303,71 puanda seyrediyor.

