İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Japonya hariç pozitif seyretti.
Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Veri sonrası devam eden küresel risk iştahı pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin sürmesini sağlarken Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 2.795,06 puana çıktı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 22.598,39 puandan tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 artışla 38.037,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,18 primle 28.688,12 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak 2.303,71 puanda seyrediyor.
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor
Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum