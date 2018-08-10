İSTANBUL (AA) - Asya borsaları,haftanın son gününde negatif seyir izledi.
Japonya’da açıklanan büyüme ve enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla 22.298,08 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.790,88 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 düşüşle 37.900,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,01 azalışla 28.318,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 değer kaybederek 2.282,79 puanda seyrediyor.
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