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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, açıklanan makroekonomik verilerin ardından karışık seyretti.

Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksindeki düşüşün ardından değer kaybeden yenden destek bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,28 primle 22.356,08 puandan tamamladı.

Çin'de sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasının negatif etkisiyle Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,35 değer kaybıyla 2.776,05 puanda seyrediyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,83 azalışla 27.703,25 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 artışla 37.813,23 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,47 değer kazancıyla 2.258,91 puanda bulunuyor.

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