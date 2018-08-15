Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 22.204,22 puandan tamamladı.
Çin'de açıklanan konut fiyatlarındaki artışa karşın Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 2.729,10 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,70 düşüşle 27.275,36 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,55 artışla 37.852,36 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 2.258,91 puanda seyrediyor.
BDDK'dan dolara bir önlem daha
Yargıtay'dan çalışanlara kötü haber: Yıllık izin zamanını işveren belirler
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum