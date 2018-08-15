Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 22.204,22 puandan tamamladı.

Çin'de açıklanan konut fiyatlarındaki artışa karşın Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 2.729,10 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,70 düşüşle 27.275,36 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,55 artışla 37.852,36 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 2.258,91 puanda seyrediyor.

