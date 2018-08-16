Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 3,9 ve ithalat yüzde 14,6 arttı. Böylece ülkede dış ticaret açığı temmuzda 231,2 milyar yen oldu. Dış ticaret açığının 41,2 milyar yenlik piyasa beklentilerini aşmasında, ihracattaki artışın öngörülerin altında kalması etkili oldu.

Veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 azalışla 22.192,04 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 110,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü gerilemesini sürdürerek bugün 2.672,74 puanla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 0,4 azalışla 2.711,95 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle 37.840,40 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.240,80 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 27.149,25 puanda seyrediyor.

