Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en yüksek 22.340,95 puana kadar yükselmesinin ardından, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde baskı yaratması ile günü yüzde 0,4 artışla 22.270,38 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün da gerilemesini sürdürürken, kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kaybetti ve 2.671,75 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 37.978,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.125,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.247,05 puanda seyrediyor.

