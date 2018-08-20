Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 22.199,00 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 2.696,599 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,38 primle 27.585,36 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,04 artışla 38.267,56 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 2.247,88 puanda seyrediyor.
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