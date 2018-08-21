Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 22.219,73 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 2.732,74 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 primle 27.737,25 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,99 değer kazanarak 2.270,06 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 38.263,50 puanda seyrediyor.
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